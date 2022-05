Warum ein Salzburger Biobauer Kühe braucht, um Gemüse anzubauen

Biolandwirt Peter Forsthuber setzt auf seinem Hof auf Kreislaufwirtschaft. "Es geht um das Gleichgewicht", sagt der Flachgauer.

Unter der Erde im Folienhaus arbeiten Mikroorganismen, zwischen den Salaten sprießen Haferpflanzen und Leguminosen und die sieben Pinzgauer Rinder liefern nicht nur Bioheumilch, sondern auch den Dünger für den Gemüseanbau: Peter Forsthuber (27) hat sich am Hof Almannsgrub ganz der Kreislaufwirtschaft verschrieben. "Ich bin Peter der Vierte", sagt er. Sein Großvater Peter der Zweite war es, der den Betrieb 1966 als einen der ersten in Salzburg offiziell zum Biobauernhof gemacht hat. Am Dienstagabend wurden Peter und seine Frau Stefanie Forsthuber ...