Weihnachtsbummeln am Sonntag: Es bleibt eine Ausnahme

Als Ausgleich für 18 Tage Lockdown dürfen die Geschäfte nun am Sonntag für den Weihnachtseinkauf öffnen.

Als eine Chance zur Schadensbegrenzung sieht ihn die Vertretung der Wirtschaft. Nach 18 Tagen im Lockdown geht am 19. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag über die Bühne. Johann Höflmaier, Sparten-Geschäftsführer Handel in der Wirtschaftskammer, rechnet nicht damit, dass die an diesem Tag generierten Umsätze an einen normalen Adventsamstag heranreichen werden, aber: "Es könnte ein sehr guter Einkaufstag in der Vorweihnachtszeit werden."

Vor allem die Händler in den Einkaufsstraßen werden die Chance nutzen

Er geht davon aus, dass ...