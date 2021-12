Weltmeister beim Verstehen

Ob ein Notruf in der U-Bahn, der bestellte Burger am Drive-In oder Kommunikation im OP: Commend aus Salzburg-Liefering sorgt dafür, dass man verstanden wird.

Wer in egal welcher Parkgarage in ganz Europa den Notfallknopf drückt, weil er das Ticket verloren hat oder der Schranken nicht aufgeht, der nutzt mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Sprechsystem aus Salzburg. Auch wenn den Namen kaum einer kennt: Die Firma Commend in Liefering hat sich in ihrer 50-jährigen Geschichte zum Weltmarktführer bei Kommunikationslösungen in schwierigen Bereichen gemausert. Exakte Daten nennt man ungern, auch weil viele Kunden äußerste Diskretion verlangen. "In den weltweiten Gefängnissen ist der Anteil unserer Kommunikationssysteme aber hoch, ...