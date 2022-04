Wer kommt, wer geht: Das Cook & Wine schließt und Salzburg bekommt ein levantinisch-vegetarisches Restaurant

Am Donnerstag eröffnet Wirtshaus-Sohn Martin Eder sein levantinisches Lokal Furo. Günther Grahammer übersiedelt seine "Cook & Wine"-Kochschule in den BioArt-Campus nach Seeham. Die Barmherzigen Brüder haben ihr Interesse als Nachpächter des ehemaligen Posthofs in der Kaigasse bekundet. "Das Memberg" übersiedelt und am Mozartplatz soll eine neue Pizzeria einziehen.

Martin Eder ist eigentlich Food-Designer, hat sich aber zuletzt kulinarischen Pop-ups in Salzburg gewidmet. Jetzt will er ganz zum Gastronomen werden und eröffnet am Donnerstag das Furo in der Lasserstraße. Dort will er den Salzburgern levantinische Küche und das ganz ohne Fleisch und Fisch bieten. Für den 35-Jährigen ist das kulinarische Engagement eine Rückkehr zu seinen Wurzeln, denn aufgewachsen ist er quasi im Wirtshaus. Von seiner Familie wird das Gasthaus Seidlwirt in Elsbethen betrieben. Für ein klassisches Wirtshaus ...