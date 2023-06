Wiberg wieder verkauft: Millionengeschäft mit Würze

Plus

Ein französischer Finanzinvestor erwarb die Wiberg-Mutter und bündelt nun das weltweite Gewürzgeschäft in Salzburg. Den Umsatz will man in fünf Jahren auf 1,5 Mrd. Euro verdreifachen.

BILD: SN/NOVATASTE 160 Tonnen Rohstoffe werden im Werk in Freilassing täglich zu Gewürzmischungen verarbeitet.