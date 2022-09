Wikarus: Pinzgauerin für Lebenswerk ausgezeichnet

Die Wirtschaftspreise Wikarus sind vergeben. Die Gründerin von Adler Pharma holte sich den Hauptpreis für das Lebenswerk. Sie baute mit der Produktion von Schüßler Salzen einen wichtigen Betrieb im Pinzgau auf.

"Vom eigenen Erfolg überrollt", titelten die SN im Jahr 2010. Da platzte das Werk von Adler Pharma in Zell am See aus allen Nähten, weil die Nachfrage nach Schüßler-Salzen explodiert war. Apothekerin Susana Niedan-Feichtinger war schon in den 1980er-Jahren auf komplementäre Heilmethoden und speziell Schüßler-Salze aufmerksam geworden. Zur Jahrtausendwende legte sie den Grundstein für Adler Pharma, das sich in der Folge auf die Produktion und den Vertrieb von Schüßler-Salzen spezialisierte. Heute beschäftigt das Unternehmen 50 Mitarbeiter und ist im Export ...