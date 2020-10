Windhager baut sich Museum

Der Seekirchner Heizkesselpionier investiert 5,5 Mill. Euro in eine "World of Windhager" sowie in ein vollautomatisches Lager. Ein klassisches Museum soll es aber nicht werden.

Nicht nur der Lebensmittelhandel hat von der Coronakrise profitiert. Auch der 1921 gegründete Seekirchner Heizkesselhersteller Windhager darf sich heuer über ein sattes Umsatzplus freuen. Ausgehend vom Vorjahresumsatz von 64 Mill. Euro rechnet Eigentümer Gernot Windhager mit einem "Zuwachs im zweistelligen Prozent-Bereich. Es könnten sich sogar 20 Prozent ausgehen", sagt der 51-jährige Enkel des 1969 verstorbenen Firmengründers Anton Windhager. Der Chef von 420 Mitarbeitern hatte schon länger geplant, das Lager am neuen Produktionsstandort in Seekirchen-Zaisberg zu konzentrieren und dieses ...