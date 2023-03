Teure Zeiten für Tausende Salzburger Mieter

Die Inflation treibt den Mietzins bei 47.000 Privatwohnungen in Salzburg ordentlich in die Höhe. Andere Länder drücken schon auf die Preisbremse.

Die Mieten stiegen 2022 in Salzburg um rund 10 Prozent. Zur Belastung werden aber vor allem die Wertsicherungsklauseln in den privaten Mietverträgen.

Bei einer Familie im Norden von Salzburg liegen die Nerven blank. Der Vermieter hat via Mail aufgefordert, den monatlichen Mietzins anzupassen und eine Rückzahlung für die Vorjahreserhöhungen in Rechnung gestellt. Allein im Jahr 2022 kam es zu zwei Mieterhöhungen auf Basis der Wertsicherungsklausel, die vertraglich vereinbart wurde und die mit der Inflation von 10,9 Prozent (Wert: Februar 2023) zusammenhängt. Zahlte die Familie bei Bezug der 85-m2-Wohnung im Jahr 2019 noch 1200 Euro an monatlicher Miete, so ist diese inzwischen auf ...