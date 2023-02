Mietpreisbremse: So lassen sich die Preiserhöhungen stoppen

Andere Länder zeigen vor, wie Preissprünge bei Mieten verhindert werden, sagt die Arbeiterkammer und drängt zur Eile.

Etwas weniger als die Hälfte der österreichischen Haushalte befinden sich in Mietwohnungen - in Wien sind es sogar vier Fünftel, in Salzburg etwa 37 Prozent. Vielen von ihnen drohen wegen der hohen Inflation in den nächsten Monaten erneut saftige Preiserhöhungen. Seit Wochenbeginn deutet sich an, dass die schwarz-grüne Regierung doch noch die Bremse ziehen könnte. "Wir freuen uns, dass endlich Bewegung in die Sache kommt, sagt Thomas Ritt, Leiter der Abteilung Kommunalpolitik und Wohnen der Arbeiterkammer am Dienstag in der ...