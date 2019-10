Vor fünf Jahren ging Sport Eybl an den britischen Diskonter Sports Direct - mit wenig Erfolg. Jetzt eröffnet am alten Eybl-Standort in Bergheim wieder ein Intersport-Händler.

SN/Robert Ratzer Gerüstet für die Eröffnung: der neue Intersport-Händler in Bergheim, Harald Tscherne.