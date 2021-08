Zaubertrank aus Salzburg: Wer schenkt uns die besten Wermutstropfen ein?

Der Trend zum Wermut treibt in Salzburg schöne Blüten. Die benötigten Kräuter wachsen nicht selten vor der Haustür - und der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Es könnte gut sein, dass der kleinste gemeinsame Nenner der Menschheit das Wermutkraut ist. Schon im alten Ägypten wurde Wein mit Wermut und anderen Kräutern versetzt. In der Antike wurde diese Pflanze von Hippokrates gegen Gelbsucht und Tetanus eingesetzt. Auch in China und Mesopotamien erfreute sich Wein, der mit Kräutern versetzt wurde, großer Beliebtheit. Und heute? Heute stehen wir zumeist vor Supermarktregalen in denen industriell produzierter Wermut aus Frankreich und Italien angeboten wird.

SN/guglhof Die Destillerie Guglhof ...