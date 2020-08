Wie lang ist ein Jahrhundert? Wozu dienen Festspiele? Darauf gibt Alexander Kluge aparte Antworten.

Wer versuche, die Zeit von 1920 bis 2020 zu überblicken, werde verschiedene Jahrhunderte erkennen, gab der Philosoph, Filmemacher und Autor Alexander Kluge in seiner "Rede über das Jahrhundert" zu bedenken. Dieses Jahrhundert in Afrika sei anders als jenes in China, ...