Anna Netrebko: Die Primadonna wandelt auf neuen Pfaden

Am vorletzten Tag der Salzburger Festspiele war sie doch noch da. Und brachte auch ihn mit. Anna Netrebko und Yusif Eyvazov "A Due Voci"

Tenöre brauchen offenbar etwas länger zum Lernen. In Bayreuth kam Roberto Alagna in der Vorbereitung nur bis zum 2. Akt des "Lohengrin" - und sagte mangels Finalkenntnis ab. Am Mittwoch ließ sich im Großen Festspielhaus Yusif Eyvazov für die letzte Nummer "A Due Voci" ein Notenpult bringen, um, zwar verstohlenen Blickes, aber doch, das Duett "Vogliatemi bene" aus Puccinis Oper "Madama Butterfly" vom Blatt zu singen. Schon zuvor ließ er das Arioso des Pinkerton "Addio fiorito asil" durch das (attraktivere) "Nessun dorma" aus "Turandot" ersetzen. War er noch nicht so weit, seiner Gattin in dieser Oper Paroli bieten zu können?