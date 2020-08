Wenn der Beginn der Salzburger "Jedermann"-Tradition mit dem 22. August 1920 gefeiert wird, ist dies nur zum Teil richtig.

Lange vor Alexander Moissi, dem Hauptdarsteller am 22. August 1920, hatte Salzburg einen Schauspielstar als Jedermann. Er hieß Wolfgang Braumüller, hatte so ein Pfundstalent, dass er ein halbes Jahrhundert in fast jedem Theaterstück mitspielte. Wenn er vor allerhöchsten Gästen auftrat, ...