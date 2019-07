Erkältet: Netrebko musste Festspiel-Auftritt absagen

Sie sei " ein bisschen krank", sagte ihr Ehemann Yusif Eyvazov. Die junge chinesische Sopranistin Hui He sprang ein. Viele der 2500 Gäste erfuhren von der Absage erst vor Ort - und waren enttäuscht.

Unter einem bösen Stern stand am Mittwoch die zweite konzertante Aufführung der Oper "Adriana Lecouvreur" im Großen Festspielhaus. Anna Netrebko musste die Vorstellung wegen einer akuten Verkühlung absagen. Hatte das Publikum die Ansage des Kaufmännischen Direktors der Salzburger Festspiele, Lukas Crepaz, noch leise murrend zur Kenntnis genommen, brachen die Dämme bei der Ankündigung, auch Yusif Eyvazow müsse sich wegen Indisposition entschuldigen.

Buh-Orkan wegen krankem Sänger

Ein erklecklicher Teil des Auditoriums begann mit heftigen Buh-Rufen, forderte den Sänger auf, heim zu gehen oder gleich zu Hause zu bleiben. Man wünschte, der tapfer auftretende, hörbar angeschlagene Tenor habe diese unfairen, teils unflätigen Voraus Verurteilungen nicht hinter der Bühne gehört. Die für Anna Netrebko eingesprungene Chinesin Hui He jedenfalls entledigte sich bis zur Pause der undankbaren Aufgabe mit routiniertem hochdramatischem Einsatz.

Kurz vor Beginn der Aufführung war der einzige, der lachte, Sänger und Ehemann Yusif Eyvazov, und das war gequält. "Keine Sorge, nur ein bisschen krank". Da verschwand er im Festspielhaus. "Nur ein bisschen krank" - das betraf Anna Netrebko. Die Salzburger Festspiele nannten es auf ihrer Homepage "Eine schwere Erkältung". Fakt: Anna Netrebko musste ihren Auftritt bei der konzertanten Oper "Adriana Lecouvreur" kurzfristig absagen.

Diesen Umstand hatten nur die wenigsten der gut 2500 Gäste beim Eintreffen vor dem Festspielhaus mitbekommen, viele hielten ihn für einen schlechten Scherz. Eine halbe Stunde vor Konzertbeginn gab es dann zahllose Karten für die eigentlich seit langem ausverkaufte Oper. Viele der bis zu 330 Euro teuren Tickets wurden letztendlich verschenkt.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer war mit Gattin Christina unter den Gästen: "Das ist eine tolle Chance für eine junge Sängerin". Es war die Sängerin Hui He, die kurzfristig einsprang.

Und einige der der langjährigen Gäste erinnerten sich in die 70er Jahre zurück. Damals kam Placido Domingo erstmals in Salzburg zu Festspiel-Ehren, als er kurzerhand für den erkrankten Jose Carreras einsprang.

Nächster und zugleich letzter Auftritt für Anna Netrebko in Salzburg heuer wäre der kommende Samstag.



Quelle: SN