Helga Rabl-Stadler: Das ist die Bilanz ihrer großen Ära

Die Salzburger Festspiele neigen sich dem Ende zu. Es war die letzte Saison für die Präsidentin. Seit 1995 ist Helga Rabl-Stadler am Werk. Eine Bilanz in Zahlen, was sich unter ihrer Regentschaft verändert hat.

SN/land salzburg Abschied: Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler am Sonntag, 25. Juli 2021, anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele.