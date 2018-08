Kraftgewächs aus Henzes Reich

Garten. "The Bassarids", 1966 in Salzburg uraufgeführt, brachten den internationalen Durchbruch für den Komponisten. Das Meisterwerk steht heuer auf dem Prüfstand.

Wenn man Bilder von Hans Werner Henzes weitläufigem, edlem Anwesen in Marino bei Rom sieht, fällt sofort auf: Hier herrscht Harmonie von Naturschönheit und menschlichem Maß. Der Dirigent Kent Nagano hat Henze an diesem Ort mehrmals besucht und erinnert sich: "Er liegt in einem wunderschönen Landstrich Italiens, hat wunderbare Dimensionen und ist wohl von ihm selbst wesentlich entworfen worden." Jetzt dirigiert Kent Nagano Henzes für die Salzburger Festspiele 1966 entstandene Oper "Die Bassariden". Eine neue Generation der Wiener Philharmoniker, die damals unter Christoph von Dohnányi die Uraufführung gespielt haben, musiziert ein bedeutendes Werk des 20. Jahrhunderts.