"Idomeneo". Der 25-jährige Komponist hat in jener Oper, mit der die Salzburger Festspiele 2019 eröffnet werden, weit vorausgeblickt. Peter Sellars spannt den Bogen zu Klimawandel und Flüchtlingselend.

"Was so unglaublich ist: Dieser 25-Jährige sieht, was in der Zukunft kommt!" Dem Regisseur Peter Sellars geht das Herz über, wenn er vom jungen Mozart und dessen bahnbrechender Oper spricht. Dabei sieht er die daraus hervorquellenden Erkenntnisse viel weiter und ...