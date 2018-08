Placido Domingo: Jetzt hat er auch seine 150. Rolle gemeistert

Placido Domingo ist längst ein unbeschreibliches Phänomen. Diesmal ist er mit Bizets "Perlenfischern" zu Gast in Salzburg.

Diesesmal erwischte es die Besucher nicht durch die Decke des Großen Festspielhauses, sondern schon vor den Toren. Wegen eines heftigen Gewitters sah man nicht wenige Herren in tropfnassen Hemden ihre Plätze aufsuchen, um konzertant ins heiße Ceylon einzutauchen, wo es etwas trocken(er) zuging. Dort spielt die Geschichte der Perlenfischer ("Les Pecheurs de perles") des 25-jährigen Georges Bizet, was eigentlich wenig zur Sache tut. Außer dass ihr gewählter Anführer Zurga einer Priesterin (Leila) das Leben rettet, weil sie ihm selbiges auch vor Zeiten tat. Ansonsten ist die dem Keuschheitsgelübde unterworfene Priesterin aufgerieben zwischen zwei Männern, die selbst in Freundschaft füreinander verbunden sind und einst einer unbekannten Schönen, eben Leila, tragisch fatal entsagten: dem Fischer Zurga und dem Jäger Nadir.