Keine andere Kulturinstitution hegt so heftige Kontroversen mit dem Rechnungshof. Aber der Schein des Streits trügt.

Bundesrechnungshof und Salzburger Festspiele verbindet eine stete Kontroverse. Dies begann in den 1930er-Jahren: So schlug der Rechnungshof im Dezember 1933 dem Finanzministerium vor, "auf ein Entfallen der nächstjährigen Salzburger Festspiele hinzuwirken" oder diese nur "in kleinerem Umfang" zuzulassen. 1935 wird ...