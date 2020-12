Salzburger Festspiele 2021: Lars Eidinger wird Jedermann, Verena Altenberger spielt die Buhlschaft

Der "Jedermann" der Salzburger Festspiele wird neu besetzt. Neben Lars Eidinger als Titeldarsteller wird Verena Altenberger die Buhlschaft spielen.

Nachdem Tobias Moretti im vorigen Sommer bereits kundgetan, die Titelrolle im "Jedermann" der Salzburger Festspiele aufzugeben, steht nun sein Nachfolger fest: Lars Eidinger wird heuer im Sommer als reicher Mann auf dem Salzburger Domplatz sterben. Dies gaben die Salzburger Festspiele als erstes Detail ihres Programms für den Sommer 2021 bekannt. Der weitere Spielplan soll bisherigen Informationen zufolge am 10. Dezember vorgestellt werden.

Zwar war sein jüngster Kinofilm enttäuschend, denn das Historiendrama "Persischstunden" hatte einein allzu simplen Plott, der das Böse im Menschen allzu plakativ hervorkehrte. Doch die schauspielerische Glanzleistung von Lars Eidinger als sprachlernhungriger KZ-Komandant - ebenso wie jene von Nahuel Pérez Biscayart als Häftling - gruben sich in die Erinnerung ein.

Lars Eidinger ist aus vielen Fernsehfilmen bekannt. Bei den Salzburger Festspielen spielte er 2011 den perfiden Angelo in Shakespeares "Maß für Maß" - als erster gemeinsame Engagement mit Burgschauspieler Gert Voss als Herzog Vincentio, für den das dessen letzte Rolle werden sollte.

Die schauspielerische Heimat Lars Eidingers, 1976 in Berlin geboren, ist allerdings seit 1999 die Schaubühne in Berlin unter der Intendanz von Thomas Ostermeier. Dessen Inszenierung von Shakespeares "Richard III." mit Lars Eidinger in der Titelrolle ist derart erfolgreich, dass sie seit Februar 2015 auf dem Spielplan steht und weltweit auf Gastspiel war - sei es Avignon, London, Mailand, Paris, Lausanne, Prag, Zagreb und Lissabon oder Tianjin in China, Hongkong, Adelaide, New York und Seoul.

An der Schaubühne ist er nicht nur in Paraderollen zu erleben, wie derzeit in einer mit dem bildenden Künstler John Bock gestalteten Performance von Henrik Ibsens "Peer Gynt", in "Dämonen" von Lars Noren, als in "Hedda Gabler" von Henrik Ibsen sowie seit 2008 auch als Shakespeares "Hamlet". Er veranstaltet seit 2002 auch immer wieder die "Autistic Disco - Pop is pop and art is art".

Auch eine neue Buhlschaft wird im Sommer 2021 spielen: Verena Altenberger wird in dieser Rolle ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen geben. Die Salzburgerin stammt aus Schwarzach im Pongau und ist in Dorfgastein, Hallein und Oberalm aufgewachsen. Ihren bisher größten Auftritt hatte sie in der Hauptrolle von Adrian Goigingers Kinofilms "Die beste aller Welten"; dafür hat sie 2017 den Schauspielpreis des österreichischen Filmfestivals "Diagonale" und den Titel "beste Schauspielerin" beim Internationalen Filmfestival Moskau erhalten. In diesem Film spielt sie eine heroinabhängige Mutter, die versucht, ihre Sucht zu überwinden und vor ihrem Sohn zu verbergen, um ihm die bestmögliche Mutter zu sein.

SN/APA/HANS PUNZ Verena Altenberger wird neue Buhlschaft.

Für die Produktion "Märzengrund" basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Felix Mitterer hat Verena Altenberger heuer erneut mit Regisseur Adrian Goiginger zusammengearbeitet.