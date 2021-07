Salzburger Festspiele: Aus Corona-Zwangslage wächst ein Festivalorchester

Wegen der Reisebeschränkungen kann das City of Birmingham Symphony Orchestra nicht zu den Salzburger Festspielen reisen. Nun soll eine überraschende Lösung das Eröffnungskonzert sichern.

Ob man - wenn man vor der Wahl steht - lieber die gute oder die schlechte Nachricht zuerst hören will, ist eine Frage persönlicher Vorlieben. Aussuchen konnte es sich Florian Wiegand, der Konzertchef der Salzburger Festspiele, allerdings nicht. Also die schlechte Nachricht zuerst: Das Orchester, das am 18. Juli die Ouverture spirituelle bei den Salzburger Festspielen mit Benjamin Brittens "War Requiem" samt großem Chor eröffnen sollte, musste sein Konzert unvermittelt absagen. "Die Coronakrise lässt uns auch heuer noch nicht ganz ...