Salzburger Festspiele wurzeln im Darmstädter Jugendstil

Aus der soeben zum UNESCO-Weltkulturerbe erkorenen Mathildenhöhe in Darmstadt stammen Reformkonzepte für Kunst und Theater, die bis nach Salzburg ausgestrahlt haben.

Die neue UNESCO-Weltkulturerbestätte, die Mathildenhöhe in Darmstadt, war einst Brutstätte jenes Kunstverständnisses, aus dem die Salzburger Festspiele gewachsen sind. Und diese in Darmstadt ausgeklügelten und für Salzburg relevant werdenden Erneuerungsideen für die Kunst wurzelten im Jugendstil, sind also völlig anders als der für den Anfang der Salzburger Festspiele stets bemühte Bezug zum Barock. Außerdem: Nicht nur über die Salzburger Mozartianer und ihre Pläne für ein Mozart-Festspielhaus, auch über den Jugendstil und Darmstadt kam das Vorbild Bayreuths in Salzburg zur Geltung. ...