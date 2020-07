Seit 2017 verkörpert Tobias Moretti die Hauptrolle im "Spiel vom Sterben des reichen Mannes" bei den Salzburger Festspielen. Am Freitagvormittag gab er bekannt, ab 2021 nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

