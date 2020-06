Cookie Policy

Auf verschiedenen Seiten unserer Website werden sogenannte Cookies verwendet. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf ihrem Endgerät abgelegt werden.

A. Cookies für Werbeaktivitäten

1. Adition

Wir nutzen Adition als Dienstleister zur Auslieferung von Werbung auf salzburg24.at. Über Adition können auch Anzeigen über unsere gesamte Webseite geschaltet werden. Außerdem führen wir über unseren Dienstleister Adition auch Frequency-Capping durch. Hiermit werden die Häufigkeit der ausgespielten Werbeanzeigen gesteuert. Informieren Sie sich näher in der Datenschutzerklärung von Adition.

Wenn Sie sich von der Datenerfassung durch den Adition Dienst abmelden wollen, rufen Sie diesen Link auf. Zur Änderung des Status muss dieser nur angeklickt werden. Status "Opt-Out" besagt, dass der Adition AdServer keine weiteren Daten mehr sammeln und für Marketingzwecke verwenden.



2. Adform

Diese Website nutzt das Conversion-Tracking von Adform, sowie einen Pixel zur Analyse des User-Verhaltens. Das Cookie für Conversion-Tracking wird gesetzt, wenn ein Nutzer Kontakt zu einer von Adform geschalteten Anzeige hat. Das Cookie zur Analyse des User-Verhaltens wird auf jeder Seite von sn.at gesetzt. Diese Cookies enthalten keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen. Nutzer, die nicht am Tracking teilnehmen möchten, können das Cookie von Adform über ihren Internet-Browser deaktivieren. Weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen von Adform finden Sie unter http://www.adform.com/site/privacy-policy/



3. AdDefend

Die "Salzburger Nachrichten"verwendet zur Anzeige von wiedergewonnener Werbung AdDefend, einen Dienst der AdDefend GmbH, Borselstraße 3, 22765 Hamburg. Dieser Dienst nutzt Cookies mit einer zufallsgenerierten ID, um festzustellen, ob Sie unsere Webseiten schon einmal besucht haben. Zu diesem Zweck erstellt der Dienst ein pseudonymes Nutzungsprofil unter dieser ID.

Sie können der Verwendung dieser Cookies durch AdDefend jederzeit widersprechen, indem Sie die Opt-out-Möglichkeit unter

https://www.addefend.com/de/opt-out/ nutzen. Dieser Opt-out gilt nur für das jeweils von Ihnen genutzte Gerät und verliert zudem seine Gültigkeit, wenn Sie Ihre Cookies löschen.

4. Programmatische Werbung

Programmatische Werbung (programmatic advertising) besteht in der Zurverfügungstellung von Werbeinventar auf sn.at an ein programmatisches Werbenetzwerk.

Im Rahmen der programmatischen Werbung werden Werbeplätze über das programmatische Werbenetzwerk als Vermittler versteigert.

Der Werbende (Advertiser), der sich einen Werbeplatz im Netzwerk ersteigert, hat so auch die Möglichkeit, Cookies auf Ihrem Endgerät zu setzen. Der Werbende entscheidet über die Verwendung der Cookies und über die durch ihn verarbeiteten Daten. Daher trägt er die Verantwortung für die datenschutzrechtliche Konformität der Datenverarbeitung. Wir schließen mit all unseren Geschäftspartnern Verträge, in denen wir sie auf ihre datenschutzrechtlichen Pflichten hinweisen.

Bei der Auswahl unserer programmatischen Kooperationspartner achten wir darauf, dass diese ihre datenschutzrechtlichen Pflichten wahrnehmen.

Unsere programmatischen Kooperationspartner:

Yieldlab: Datenschutzerklärung Yieldlab

Improve Digital: Datenschutzerklärung Improve Digital

Google Ad Exchange: Datenschutzerklärung Google

Weitere Partner

Weitere Provider, die Cookies über unseren Webauftritt setzen könnten, finden Sie hier.

5. Content Garden

Im Zuge der werblichen Aussteuerung im Bereich Native Advertising arbeiten wir mit dem Drittanbieter content garden technologies GmbH zusammen. Um Sie über einen Besuch auf unserer Seite hinaus, auch auf anderen Webseiten mit werblichen Inhalten erneut anzusprechen, wird ein Cookie zum Einsatz gebracht. Dieses wird über die Technologie von Adform, Wildersgade 10B, 1408 Copenhagen gesetzt und nur für die Dauer einer Kampagne verwendet. Wenn Sie sich von der Datenerfassung durch den Adform Dienst abmelden wollen, rufen Sie die Adform AdServer-Seite auf, dort wird der aktuelle Status angezeigt und beschrieben. Zur Änderung des Status muss dieser nur angeklickt werden. Status "Opt-Out" besagt, dass der Adform AdServer keine weiteren Daten mehr sammeln und für Marketingzwecke verwenden."



6. Social Plugins (Plugins)

Auf unserer Website werden auch sogenannte Social Plugins (Plugins) des sozialen Netzwerkes Facebook verwendet, die von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") betrieben werden. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz "Soziales Plug-in von Facebook" bzw. "Facebook Social Plugin" gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins und deren Aussehen finden Sie hier: http://developers.facebook.com/plugins.

Wenn Sie eine Seite von uns aufrufen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird direkt von Facebook an Ihren Server übermittelt und von diesem in die Website eingebunden. Dadurch erhält Facebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite von uns aufgerufen hat. Dies erfolgt selbst dann, wenn Sie kein Facebook-Konto besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind.

Diese Information einschließlich Ihrer (gekürzten) IP-Adresse wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Facebook in den USA übermittelt und dort gespeichert. Sollten Sie zeitgleich bei Facebook eingeloggt sein, so kann Facebook Ihren Besuch auf unserer Website Ihrem Facebook-Konto zuordnen.

Hinweis: Wenn Sie keine Zuordnung Ihres Browsers zu Ihrem Facebook-Konto wünschen, empfehlen wir Ihnen, sich vor dem Besuch unserer Website bei Facebook auszuloggen!

Wenn Sie mit Plugins interagieren (z.B. "Gefällt-mir"-Button, Kommentar schreiben), werden die entsprechenden Informationen ebenfalls direkt an einen Server von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Zudem werden diese Informationen auf Facebook veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. Facebook benutzt diese Informationen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung sowie bedarfsgerechten Gestaltung der Facebook-Seiten und erstellt diesbezügliche Nutzungs-, Interessen- und Beziehungsprofile.

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Innerhalb unseres Internetauftritts setzen wir den "Besucheraktions-Pixel" der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") ein. Damit können wir Aktionen von Nutzern nachverfolgen, nachdem diese Facebook-Werbeanzeigen gesehen oder geklickt haben, sowie die Wirksamkeit dieser Anzeigen für statistische Zwecke bzw. Marktforschungszwecke erfassen.

Diese Daten sind für uns anonym, werden jedoch von Facebook gespeichert und verarbeitet. Facebook kann diese Daten mit Ihrem Facebook-Konto verbinden und entsprechend der Datenverwendungsrichtlinie von Facebook für eigene Werbezwecke verwenden. Weiters wird dadurch Facebook sowie dessen Partnern das Schalten von Werbeanzeigen auf und außerhalb von Facebook ermöglicht, zu welchen Zwecken auch Cookies auf ihrem Endgerät abgelegt werden können.

Hinweis: Für die Verwendung des "Besucheraktions-Pixel" ist eine Einwilligung notwendig, welche nur von Nutzern, die älter als 13 Jahre sind, erteilt werden kann!Klicken Sie hier, um den Facebook Pixel zu deaktivieren.

7. Google Ads

Google Ads: Wir nutzen Google (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) als Werbesystemdienstleister. Google hält eine Privacy-Shield-Zertifizierung und garantiert dadurch ein der Europäischen Union angepasstes Datenschutzniveau. Im Fall von Google Ads werden die durch die eingesetzten Cookies erzeugten Informationen auf die Server von Google in Irland übertragen und dort gespeichert. Bei dieser Datenverarbeitung handelt es sich um Profiling. Sie können dieser Verarbeitung jederzeit, auf folgender Seite per Opt-out-Möglichkeit widersprechen. Informieren Sie sich näher in der Datenschutzerklärung von Google.



8. Web Extend

Wir nutzen Web Extend von Emarsys eMarketing Systems AG (Märzstrasse 1, 1150 Wien, Österreich) um personalisiertes E-Mail Marketing zu betreiben. Hierzu werden Cookies und JavaScript verwendet, um das Kundenprofil anzureichern und individualisierte Inhalte zu ermöglichen. Web Extend hinterlässt eine Reihe verschiedener Cookies, die normalerweise ein Jahr lang in den Browsern der Besucher aufbewahrt werden. Sie können jederzeit ein Opt-out durch die Deaktivierung der Cookies in Ihrem Browser unter folgendem Link setzen.



B. Cookies für Analyse

1. Google Analytics

Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"), bei welchem ebenfalls Cookies verwendet werden, die eine Analyse Ihrer Benutzung der Website ermöglichen. Die dabei erzeugten Informationen werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Im Auftrag des Betreibers dieser Website benutzt Google diese Informationen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Website- bzw. Internetnutzung verbundenen Dienstleistungen gegenüber dem Website-Betreiber zu erbringen.

Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in 3 anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Ihre volle IP-Adresse wird nur in Ausnahmefällen an einen Server von Google in den USA übermittelt und erst dort gekürzt.

Die in diesem Zusammenhang übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Durch entsprechende Einstellungen Ihrer Browser-Software können Sie verhindern, dass es zu einer Speicherung der Cookies kommt. Weiters können Sie die Verarbeitung dieser Daten von Google verhindern, indem Sie nachfolgenden Link klicken. Klicken Sie hier, um von der Google Analytics Messung ausgeschlossen zu werden.

2. ÖWA-Webanalyse

Wir nützen die ÖWA-Webanalyse zur Reichweitenmessung der Nutzung unserer Online-Angebote. Ziel ist die Erhebung vergleichbarer und objektiver Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten und Werbeagenturen. Diese Zählung und Prüfung durch einen Dritten (die ÖWA) garantiert unabhängig erhobene, geprüfte und damit vergleichbare Daten. Außerdem nutzen wir die Möglichkeit, mittels ÖWA-Umfragen auf unserer Webseite unsere User besser kennenzulernen. IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet. Informieren Sie sich näher in der Datenschutzerklärung der ÖWA.



3. Pinpoll

Die "Salzburger Nachrichten" erheben und analysieren auf ihrer Website Nutzerdaten mit Hilfe von Pinpoll. Die Pinpoll GmbH, Hopfengasse 3, 4020 Linz, verarbeitet im Rahmen der Zurverfügungstellung von Software-Komplettlösungen somit personenbezogene Daten zum Erheben und Analysieren von Nutzerdaten.

Die in der jeweils aktuellen Fassung geltenden Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung von Pinpoll sind unter https://pinpoll.com abrufbar.

Pinpoll stellt die angegebenen personenbezogenen Daten in Verknüpfung mit den über das Abstimmungsverhalten sowie durch die Software von Pinpoll generierten Daten an die Salzburger Nachrichten zur Verfügung. Pinpoll gibt die von den Salzburger Nachrichten erhobenen personenbezogenen Daten nur in anonymisierter Form an Dritte weiter.



IV. Tools zur Informationsvermittlung

1. MessengerPeople GmbH

Sofern Sie sich für den Messenger-Dienst der SN angemeldet haben, wird Ihre Mobilfunknummer von unserem technischen Dienstleister MessengerPeople GmbH erhoben und verarbeitet. Er wird diese Daten ausschließlich dazu verwenden, um den Messenger-Dienst zu bedienen und unsere Beiträge zu versenden. Er wird diese Daten nicht auswerten. Details sind in den Datenschutzhinweisen von MessengerPeople GmbH beschrieben. Ihre Daten werden grundsätzlich nur in der Europäischen Union verarbeitet. Mit unserem Dienstleister MessengerPeople GmbH haben wir einen separaten Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO geschlossen, in welchem die technischen und organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. c DS-GVO) festgelegt worden sind.

2. Getback/adfocus GmbH (WebPush Dienst)

Für die Verwendung dieser Technologie binden wir Getback der adfocus GmbH, Theilerstrasse 7, 6300 Zug in der Schweiz auf sn.at ein. adfocus darf Daten unserer Kunden nur so bearbeiten, wie wir es auch dürfen. adfocus speichert Daten im Rahmen von Getback ausschließlich in der Schweiz. Das schweizerische Datenschutzrecht gewährleistet einen angemessenen Datenschutz für unsere Leser. Weitere Informationen finden sich in der Datenschutzerklärung von Getback.



Quelle: SN