Auf den Routen des königlichen Zugs macht der gebürtige Salzburger Dokumentarfilmer Johannes Holzhausen ("Das große Museum") mit "The Royal Train" die Bruchlinien der europäischen Geschichte in der Moderne erkennbar und erzählt davon auf erhellende und unterhaltsame Weise - zu sehen am 29. Jänner im DAS KINO.

Die Monarchie in Rumänien ist schon seit 1947 Geschichte. Doch Prinzessin Margareta von Rumänien betreibt seit Jahren groteske, aber ernst gemeinte Lobbyarbeit für die Rückkehr der Königsfamilie an die Staatsspitze. Der Salzburger Regisseur Johannes Holzhausen begleitete den königlichen Zug und berichtet in seinem neuesten Film "The Royal Train" unterhaltsam und informativ davon. Nach dem Film spricht er mit dem Schriftsteller Karl-Markus Gauß über die Ränder Europas am Beispiel Rumänien. Filmpremiere im DAS KINO

Mittwoch, 29. Jänner 2020

19.00 Uhr

Mit Regisseur Johannes Holzhausen & Schriftsteller Karl-Markus Gauß

THE ROYAL TRAIN SN-Card-Vorteil:

Ticket für den Filmbesuch mit SN-Card: 8 Euro (statt 10 Euro). Infos & Kartenreservierung:

DAS KINO

Giselakai 11, 5020 Salzburg

Tel.: +43 662 / 873 100-15

E-Mail: office@daskino.at Mehr Infos zum Film finden Sie hier Über die SN-Card SN Card Exklusive Vorteile für Abonnenten Jede Menge persönliche Vorteile - in Form von Rabatten und exklusiven Zugängen. Hier geht's zur SN-Card... SN Card Wie kann ich SN-Card-Partner werden? Wir freuen uns, wenn auch Sie Partner der SN-Card werden möchten. Quelle: SN