"Am liebsten bin ich normal": Wie es ist, eine Psychose zu haben

Sophie hatte in ihrem Leben zwei Psychosen. Ein Podcast über Ausnahmezustände, Musik und Heilung.

Podcast "Die gefragte Frau"

Als sie mit 19 Jahren ein Lied von John Lennon hört, setzt bei Sophie die erste Psychose ein. Es folgenden Jahre bestimmt von unkontrollierbaren Gefühlen, Therapiesitzungen und harter Kleinarbeit. Im Laufe ihrer Psychotherapie macht Sophie Erfahrungen in der geschlossenen Psychiatrie und bemerkt, wie stigmatisiert Menschen mit Psychosen und Schizophrenie in unserer Gesellschaft sind. Im Podcast tritt sie Vorurteilen entgegen und klärt gleichzeitig auf: "So ist es, eine Psychose zu erleben."

