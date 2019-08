Es fängt mit Beschimpfungen und Drohungen an - und endet oft in regelmäßigen Schlägen. Eine von fünf Frauen in Österreich hat schon einmal körperliche Gewalt durch den Ehemann oder Partner erlebt. Birgit Thaler-Haag, Leiterin des Salzburger Frauenhauses, erzählt in einer neuen Podcast-Folge, was diese Frauen durchmachen und wie sie wieder auf die Beine kommen.

SN/maier Birgit Thaler-Haag ist seit mehr als 20 Jahren in der Frauenhausbewegung aktiv.