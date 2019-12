Die routinemäßigen Beteuerungen nach Gewalt an Frauen klingen mit jeder neuen Toten noch etwas hohler. Ehrlichkeit würde helfen. Aber die ist unangenehm.

36 ermordete Frauen in Österreich zwischen Jänner 2018 und Jänner 2019. In Frankreich wurden im Vorjahr 121 Frauen ermordet. Jeden dritten Tag wird in Italien eine Frau umgebracht. Jede fünfte Frau in Österreich hat bereits körperliche oder sexuelle Gewalt erleben ...