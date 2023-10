Kinderbetreuung: Warum das Berufsfeld für Eva Goetz trotz Personalmangels viele positive Seiten bietet

Bereits seit rund 37 Jahren arbeitet Eva Goetz bei der Koko Salzburg. Das gemeinnützige Unternehmen ist in der Stadt Salzburg der größte private Anbieter der Kindertagesbetreuung. Schon während ihres Studiums arbeitete sie nebenbei ehrenamtlich in einer Krisenstelle für Jugendliche mit: "Das war für mich so einprägsam, dass ich von Anfang an begeistert vom Berufsfeld war", erzählt sie in einer neuen Folge der "Gefragten Frau". Später arbeitete Goetz als Pädagogin in einer Kleinkindgruppe, übernahm dann die Bereichsleitung in der Elementarpädagogik. Seit 2014 ist sie als Geschäftsführerin des Unternehmens tätig.

"Mir war ein Arbeitsumfeld wichtig, in dem es um Wertschätzung geht"

"Motiviert hat mich immer die Vision, zu einer Gesellschaft beitragen zu können, die die Kinder schützt und die ihnen Möglichkeiten bietet, sich darin gut zu entwickeln", sagt Goetz. Für sie sei früh klar gewesen, dass sie in einem Umfeld arbeiten möchte, bei dem im Mittelpunkt der Mensch stehe: "Mir war ein Arbeitsumfeld wichtig, in dem es um Wertschätzung geht. Um Respekt - und um Chancen und Möglichkeiten für alle."

"Wo man hört und redet, ist Not - meist an der Frau"

In der Praxis gebe es aber einen hohen Mangel an Personal. Woran das liegt? "Das öffentliche Bild macht den Beruf noch immer unattraktiv. Da geht es natürlich dann auch um Geld und die Rahmenbedingungen", sagt Goetz. "Die Gesellschaft muss sich insgesamt im sozialpädagogischen Bereich, auch in der Pflege, überlegen, wie das weitergehen soll - weil Menschen frustriert sind und ausbrennen." Noch immer würden vor allem Frauen in der Branche arbeiten: "Wo man hört und redet, ist Not - meist an der Frau."