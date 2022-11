Salzburger Frauennetzwerk sammelt Spenden für SOS-Kinderdorf

Das Netzwerk "Alpha Löwin" bringt ambitionierte Frauen aus Salzburg zusammen. Nun veranstaltete Gründerin Sarah Baumgartner eine Spendengala zugunsten des SOS-Kinderdorfes.

"Bildung ist das Wichtigste, was wir Kindern schenken können. Bildung ist nachhaltig und ermöglicht den Kindern in der Zukunft ein selbstbestimmtes Leben", sagte Alpha-Löwin-Gründerin Sarah Baumgartner bei der Spendengala des Frauennetzwerkes im St. Peter Stiftskulinarium. Sämtliche Erlöse und Spenden des Abends gingen an das ABCd-Projekt des SOS-Kinderdorfes. "Ich bin sehr dankbar, dass die Alpha Löwinnen unser Projekt unterstützen. Es ist eine Investition in die Zukunft der nächsten Generationen", sagte Evelyn Wörndl von SOS-Kinderdorf Österreich bei der Gala.

Im Zuge der Gala fand auch eine Modenschau statt, die von Katrin Koller-van Eersel (Diva) und Erika Eibl (e2) gesponsert wurde. Die Parfumerie Maison Colloredo verteilte Goodiebags an die etwa 65 Gäste. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Aroc Quartett.

SN/chris perkles Das Netzwerk „Alpha Löwin“ veranstaltete eine Spendengala im St. Peter Stiftskulinarium.

Neben einer großen Tombola wurde in einer stillen Auktion vor Ort auch für das Gemälde "Alpha" von Lena Stöllinger alias Stella Lönninger geboten. Der Reinerlös geht ebenfalls an das Kinderdorf-Projekt."Das Gemälde Alpha soll ausdrücken, dass wir Frauen uns gegenseitig brauchen und unterstützen, um voranzukommen", sagte Stöllinger bei der Gala.

Bislang wurden 4000 Euro für das Kinderdorf-Projekt gesammelt. Noch bis 4. Dezember können Spenden an das Konto "Alpha Löwin" mit dem IBAN AT81 3502 2000 0018 4499 überwiesen werden. Betreff: SOS-Kinderdorf Spende "Nachname".

Für Spendenbestätigungen wird gebeten, die Alpha Löwinnen unter office@alphaloewin.com zu kontaktieren. Nähere Informationen gibt es auch am Instagram-Kanal des Netzwerkes.