Eisbullen lagen beim 3:2-Erfolg über Jastrzębie bereits mit 1:2 zurück.

Nach nicht wirklich überzeugenden Leistungen in der Vorbereitung hat der EC Red Bull Salzburg in der Champions Hockey League (CHL) einen perfekten Start hingelegt. Die Truppe von Coach Matt McIlvane setzte sich am Sonntag in Jastrzębie mit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) durch und trat damit die Heimreise vom Auswärtsdoppel in Norwegen und Polen mit sechs Punkten und der Tabellenführung in der Gruppe H an.

Die Eisbullen taten sich beim zweiten Auswärtsmatch jedoch lange schwer. Und das, obwohl ihnen mit dem Führungstor nach 15 Sekunden ein wahrer Blitzstart gelang. Youngster Danjo Leonhardt bejubelte seinen zweiten CHL-Treffer binnen 48 Stunden. Die Polen benötigten aber nur etwas mehr als eine Minute, um zurückzuschlagen, und hielten die Partie danach offen.

Im zweiten Drittel gewannen sie sogar kurz die Oberhand und gingen durch den zweiten Treffer von Dominik Jarosz auch nicht unverdient in Führung. In einer vierminütigen Überzahlphase gelang Peter Schneider, der für den angeschlagenen Thomas Raffl als Kapitän einsprang, jedoch per Backhandschuss der Ausgleich.

Im Schlussdrittel übernahm dann wieder Salzburg das Kommando. Benjamin Nissner fälschte einen Baltram-Schuss zur 3:2-Führung ab. Die Red Bulls blieben danach so stark am Drücker, dass die Polen ihren Keeper nicht mehr für eine Schlussoffensive vom Eis nehmen konnten. Damit war der zweite Sieg in der CHL eingefahren.

"Es war ein harter Kampf, aber so haben wir den Gegner auch erwartet. Wir waren heute über weite Strecken richtig gut, im zweiten Drittel aber zehn Minuten viel zu langsam", analysierte Coach McIlvane, der noch viel Arbeit vor sich sieht. "Wir lernen uns als Team erst so richtig kennen, wie wir gemeinsam spielen. Es gibt also noch viel zu tun. Aber zwei Siege einzufahren, das ist schon gut."

CHL, Gruppe H: JKH Jastrzębie - EC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1, 1:1, 0:1). Tore: Jarosz (2., 26.) bzw. Leonhardt (1.), Schneider (34./PP), Nissner (52.). Weiters: Frisk Asker − Bozen 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). Tabelle: 1. Salzburg 6 Punkte/2 Spiele, 2. Bozen 5/2, 3. Jastrzębie 1/2, 4. Frisk Asker 0/2.