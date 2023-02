Eisbullen kehren in Laibach zurück in die Erfolgsspur

Peter Schneider traf bei 4:1-Auswärtssieg schon nach 30 Sekunden.

Nach drei Niederlagen in Folge ist dem EC Red Bull Salzburg am Dienstag der Befreiungsschlag geglückt. Die Eisbullen setzten sich in Laibach mit 4:1 durch und wahrten damit die kleine Chance, den Grunddurchgang der ICE Hockey League doch noch auf Platz eins abzuschließen. Zudem ist das Ticket für die Champions Hockey League mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Innsbruck zwei Runden vor Schluss zum Greifen nahe.

Den Salzburgern gelang beim Tabellenvorletzten ein Traumstart. Schon nach 30 Sekunden traf Peter Schneider nach Pass von Benjamin Nissner zur 1:0-Führung. Beim zweiten Treffer legte Schneider für Thomas Raffl auf. Der Kapitän ließ Laibach-Keeper Zan Us aus kurzer Distanz keine Chance (10.). Das Anschlusstor der Gastgeber aus einem von Miha Zajc abgeschlossenen Konter (36.) beantwortete Dominique Heinrich noch vor der zweiten Pause mit dem 3:1. Mario Huber fixierte den Endstand (47.).

"Besser als heute kann man in ein Spiel fast nicht starten", freute sich Salzburg-Coach Matt McIlvane. "Wir sind nur im zweiten Durchgang etwas vom Weg abgekommen. Aber im Schlussdrittel waren wir dann wieder voll da und haben uns den verdienten Sieg geholt."

Laibach − Salzburg 1:4 (0:2, 1:1, 0:1). Tore: Zajc (37.) bzw. Schneider (1.), Raffl (10.), Heinrich (39.), M. Huber (47.).