Salzburg verliert beim KAC in der Verlängerung

Eisbullen holten 0:2-Rückstand auf, trafen aber kein drittes Mal. Ali Wukovits gab Comeback.

Der EC Red Bull Salzburg musste sich am Freitag in der ICE Hockey League auswärts dem KAC mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben. Den Eisbullen gelang es zwar, einen 0:2-Rückstand auszugleichen, den siegbringenden dritten Treffer erzielten aber schlussendlich die Gastgeber.

Bei den Salzburgern kehrte Ali Wukovits nach knapp drei Wochen Spielpause aus Eis zurück − und hatte in der 10. Minute auch gleich die erste Topchance für Salzburg. Während Wukovits jedoch vergab, hatte Paul Postma im Gegenzug das glücklichere Händchen. Sein Schuss wurde von Manuel Ganahl unhaltbar für Salzburg-Keeper David Kickert zur 1:0-Führung der Klagenfurter abgefälscht.

Die Red Bulls drängten vehement auf den Ausgleich, aber wieder waren die Gastgeber kaltschnäuziger. David Mayer erhöhte allein vor Kickert auf 2:0. Auch im zweiten Drittel blieb der KAC brandgefährlich, diesmal schlugen aber die Salzburger zu. Erst traf Chay Genoway aus spitzem Winkel nach Pass von Mario Huber (28.) und markierte damit bereits seinen sechsten Saisontreffer. Dann wurde Tyler Lewington von Nicolai Meyer perfekt bedient und netzte zum 2:2-Ausgleich ein.

Salzburg machte im Schlussdrittel weiter Druck, der Puck wollte aber kein drittes Mal über die Linie. Florian Baltram vergab die erste Topchance (43.), Thomas Raffl nach Alleingang in Unterzahl (57.) die letzte. In der Verlängerung konnte Salzburg-Keeper Kickert zwei Mal den Knockout verhindern, ehe Lucas Lessio doch noch der Siegtreffer für den KAC glückte und den Red Bulls die erste Niederlage im Dezember bescherte.

"Wir haben das Spiel im ersten Drittel verloren", sagte Salzburg-Coach Matt McIlvane. "Wir waren am Anfang nicht richtig bereit und haben ihnen die Möglichkeit gegeben, an sich zu glauben. Dann wurden wir zwar besser, aber es hat dann am Ende nicht mehr gereicht."