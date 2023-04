Ein Treffer entschied zum Finalauftakt: Von der Magie des ersten Tores

Je enger die Duelle werden, desto bedeutsamer wird das erste Tor. Das bittere 0:1 von Salzburg in Bozen gab damit schon einmal einen guten Vorgeschmack auf die Serie.

Die Entscheidung: Vier Salzburger können Christian Thomas (ganz l.) nicht am Tor hindern.

Der Catenaccio - zu Deutsch: der Türriegel - stammt als Spielsystem eigentlich aus dem Fußball und wurde in den Sechzigerjahren von Inter Mailand erfunden. Türriegel würde aber auch sehr gut das Spiel des HC Bozen im ersten Finale gegen Meister Red Bull Salzburg beschreiben: Die Südtiroler machten nach der frühen Führung (14.) hinten dicht und beschäftigten die Salzburger auf der ganzen Eisfläche. So sehr sich Salzburg auch angestrengt hat: Es fehlte einfach an Torchancen - und das ist etwas, woran ...