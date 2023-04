Ein Südtiroler holt heuer sicher den Titel

Die Serie Salzburg gegen Bozen wird lang, doch schon jetzt steht fest: Ein Südtiroler wird heuer auf jeden Fall Meister. Denn Salzburgs Peter Hochkofler kommt aus der bekannten Südtiroler Weinbaugemeinde Eppan, die nur acht Kilometer von der Bozner Eishalle entfernt ist. Mit Bozen-Kapitän Daniel Frank verbindet ihn noch aus alten Nationalteam-Tagen in Italien eine Freundschaft - doch damit hat es sich. "Ich bin schon so lange in Salzburg, dass ich mich hier zu Hause fühle", sagt Hochkofler, der mittlerweile nur noch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Sein Kämpferherz und seine Härte werden auch am Samstag gefragt sein, ist doch schon einiges an Zunder in der Serie. Aber das ist für ihn kein Thema. "Das ist ganz normal im Play-off. Wir konzentrieren uns nur auf uns und darauf, was gemacht werden muss." Nämlich Tore. "Ihr Torhüter ist gut, aber wir haben es ihm auch viel zu einfach gemacht."

Kurios: Während sich Salzburg und Bozen im Finale gegenüberstehen, treffen die Nationalteams von Italien und Österreich kommende Woche in Bruneck und Innsbruck aufeinander. Nach dem 3:5 im ersten Testspiel gegen Slowenien darf Teamchef Roger Bader ab Montag in der zweiten Trainingswoche in Innsbruck insgesamt 28 Spieler, darunter auch Raphael Herburger (Lugano) und Philipp Wimmer vom Salzburger Farmteam, begrüßen.