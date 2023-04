Meisterfeier als Abschiedsparty mit zusammengeflicktem Pokal

Hunderte wetterfeste Fans bejubelten die Eisbullen, die in der Stiegl-Brauwelt den ramponierten Meisterpokal präsentierten. Coach Matt McIlave und Stürmer Ty Loney nahmen Abschied.

Liebend gerne hätten die Eisbullen ihren zweiten Meistertitel in Folge bereits in Spiel sechs der Finalserie der ICE Hockey League geholt − und so die ersten Glücksgefühle gleich mit ihren Fans in der eigenen Halle geteilt. Mehr als eine dramatische Aufholjagd nach 0:3- und 1:4-Rückstand konnten die Salzburger ihren Anhängern im letzten Saisonspiel in der Eisarena im Volksgarten aber nicht bieten. Wenngleich mehr als 200 Hartgesottene auch die Reise zum Entscheidungsspiel nach Bozen auf sich nahmen, konnten die meisten Fans den schließlich am Freitag fixierten Meistertitel also nicht mit der Mannschaft feiern.