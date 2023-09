Panne beim Ligastart: Red Bull Salzburg musste auf KAC warten

Das Duell der Eisbullen gegen die Kärntner begann mit einer halben Stunde Verspätung.

Das Duell Red Bull Salzburg gegen den KAC ist ein Match vieler Geschichten. Nun ist es um ein Kapitel reicher, noch bevor am Freitagabend der erste Puck in dieser neuen Saison in der ICE Hockey League eingeworfen wurde. Denn die Kärntner stehen bei der Anreise nach Salzburg im Stau auf der A10. Der Beginn des Spiels, das auf Puls 24 übertragen wird, wurde auf 20 Uhr verschoben.