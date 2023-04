Red Bull Salzburg verabschiedet Meistertrainer Matt McIlvane

Der EC Red Bull Salzburg ist nun auch offiziell auf Trainersuche. Wenige Stunden bevor das Team gemeinsam mit seinen Fans den Meistertitel feierte, gab der Club bekannt, dass Erfolgscoach Matt McIlvane in den USA zurückkehrt.

Vier Jahre lang dirigierte Matt McIlvane die Eisbullen, in den letzten beiden Saison führte er sie auch zum Meistertitel in der ICE Hockey League. Der jetzt 37-jährige Amerikaner trat in Salzburg 2019 seine erste Stelle als Headcoach eines Profi-Teams an - mit 33 Jahren bei Amtsantritt war er der jüngste Cheftrainer der Salzburger Clubgeschichte. Unter seiner Führung gewannen die Red Bulls gleich auch die erste Phase des Grunddurchgangs, schließlich musste seine Debütsaison aber wegen Corona abgebrochen worden.

Auch in der Champions Hockey League konnten die Salzburger unter McIlvane aufzeigen. In den letzten zwei Saisonen erreichten sie jeweils das Play-off und überraschten dabei u.a. im Achtelfinale der aktuellen Saison mit einem 3:1-Heimsieg gegen den schwedischen CHL-Titelverteidiger Rögle BK. Der Amerikaner legte auch sehr viel Wert auf den Nachwuchs. Etlichen Talenten der Red Bull Eishockey Akademie gab er die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Viele schafften so den Sprung in den Stammkader.

Nun kehrt McIlvane wieder zurück in die USA. Wie die Salzburger Nachrichten schon vor zwei Monaten berichteten, wird er in die NHL-Organisation der Anaheim Ducks wechseln. Be dessen AHL-Farmteam San Diego Gulls wird McIlvane vermutlich seine nächsten Schritte machen.