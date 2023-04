Trainer Matt McIlvane verabschiedet sich mit dem Titel

Der US-Amerikaner hat Salzburg in den letzten vier Saisonen nachhaltiger geprägt als viele seiner Vorgänger.

Matt McIlvane verlässt Salzburg nach vier Jahren in Richtung NHL.

Sein erstes Ligaspiel als neuer Headcoach bei Red Bull Salzburg hatte Matt McIlvane einst an einem Freitag, den 13. (September 2019), in Bozen bestritten − nach dem überlegenen 5:1-Sieg schenkte er den Puck mit Widmung seinem anwesenden Vater. Viereinhalb Jahre später fand die Karriere gegen genau diesen Gegner an gleicher Stelle die Krönung mit der Titelverteidigung. Dazwischen lagen vier wechselhafte Saisonen und sogar ein Ligaabbruch wegen Corona 2020.

Dazwischen lag aber auch eine völlige Umkehr des Salzburger Spielstils: ...