Unter Sportdirektor Christoph Freund feierte Red Bull Salzburg nicht nur sportliche Serienerfolge, die Bullen stiegen mit Einnahmen von vielen Millionen Euro auch in einen elitären Kreis auf.

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat am Sonntag allen Grund zum Feiern. Mit dem Gewinn des Doubles beenden die Bullen die nationale Saison perfekt. Dazu schaffte der Serienmeister mit dem Gewinn des sechsten Titels in Folge auch den Einzug in die ...