Der Goldene Löwe für den Trainer des Jahres 2019/20 geht an einen US-Amerikaner. Jesse Marsch ärgerte mit Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg sogar Liverpool und erklärt, was er an Salzburg so liebt.

