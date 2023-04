In der österreichischen Bundesliga kommt es am Sonntag zum absoluten Topspiel um den Meistertitel. Serienmeister Red Bull Salzburg muss auswärts gegen Verfolger Sturm Graz bestehen. Kehrt die Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle nach zwei sieglosen Partie wieder in die Erfolgsspur zurück? Verfolgen Sie das Match ab 17 Uhr hier im Liveticker!

BILD: SN/APA/KRUGFOTO Red Bull Salzburg und Sturm Graz treffen im Spitzenspiel aufeinander.

Das Match im Liveticker