Red Bull Salzburg steht in Graz gegen Sturm unter enormen Druck

Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz ist am Sonntag der Clásico im österreichischen Fußball. Es geht um die Tabellenführung. Die Ausgangslage: Sturm kann, Salzburg muss Meister werden.

Die bisherigen Spiele in der Meistergruppe der Fußballbundesliga 2023 haben alle Erwartungen übertroffen. Die Fans strömen in die Stadien und im Titelkampf ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren aktuell noch Hochspannung garantiert. Und am Sonntag steigt in der seit Tagen ausverkauften Merkur-Arena in Graz das Spiel der Spiele. Tabellenführer Red Bull Salzburg könnte bei einer Niederlage gegen den ersten Verfolger Sturm Graz die Tabellenführung verlieren. Gelingt Sturm ein Sieg gegen die Bullen, dann hieße der Tabellenführer erstmals seit der ...