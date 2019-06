Beim Trainingslager im Oberpinzgau legt der Fußballmeister den Grundstein für die Champions League. Wie akkurat es dabei zur Sache geht, zeigt sich am Sportplatz-Rasen. Der ist exakt 2,5 Zentimeter lang.

Es ist heiß im Trainingscamp in Bramberg, sehr heiß sogar. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad schwitzen die Profis von Red Bull Salzburg derzeit in Bramberg am Fuße des Wildkogels. Im Hinblick auf die bevorstehende Herbstsaison sind es nahezu perfekte ...