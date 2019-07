Fußballmeister Red Bull Salzburg hat wie erwartet enorm wichtige Spieler verloren, holte bisher aber nur einige verliehene Talente zurück.

Seit Samstag arbeitet Red Bull Salzburg im Trainingslager in Bramberg daran, auch in der am 26. Juli mit dem Auswärtsspiel bei Rapid beginnenden Fußballsaison 2019/20 die Nummer eins in Österreich zu bleiben. "Training, Training und noch einmal Training", kommentierte Salzburg-Kapitän ...