Das Jahreszeugnis für die Meisterkicker von Red Bull Salzburg

Etliche "Sehr gut" und nur zwei "Nicht genügend": Im SN-Jahreszeugnis für Fußballmeister Red Bull Salzburg glänzten vor allem Karim Adeyemi, Rasmus Kristensen, Luka Sučić und Nicolas Seiwald als Musterschüler.

Mit der Gewissheit, sowohl national als auch international eine hervorragende Saison gespielt zu haben, und noch etwas müde von der rauschenden Meisterparty starteten die Profis von Red Bull Salzburg am Sonntag in die Sommerpause. Zum Abschluss gibt es von den "Salzburger Nachrichten" noch ein Jahreszeugnis, in dem die Note Eins dominiert.



Philipp Köhn Der Torhüter stieg doch etwas überraschend zur Nummer eins auf. Er überzeugte mit Ruhe und steigerte sich im Spiel mit dem Ball.Note ...