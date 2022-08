Sesko verlässt Salzburg 2023 Richtung Leipzig

Fußball-Meister Salzburg verliert sein Sturmjuwel Benjamin Sesko an RB Leipzig. Beide Clubs meldeten am Dienstag Vollzug. Der 19-jährige Slowene bleibt aber vorerst in Österreich - er fixierte seinen nächsten Karriereschritt knapp ein Jahr vor dem Umzug. Bei den Leipzigern unterschrieb Sesko einen ab Sommer 2023 gültigen Fünfjahresvertrag. Salzburg soll laut Sky-Angaben vom ebenfalls von Red Bull unterstützten deutschen Bundesligisten 24 Millionen Euro Ablöse erhalten.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Salzburg-Angreifer Sesko zieht nächstes Jahr nach Leipzig um