Von RB Leipzig zu Red Bull Bull Salzburg: Im Imperium von Dietrich Mateschitz fließen wieder viele Millionen

Der deutsche Topclub RB Leipzig bedient sich wieder einmal bei Red Bull Salzburg. Nach Dominik Szoboszlai, Amadou Haidara und Konrad Laimer, die zuletzt von Salzburg zu den Sachsen wechselten, holte der Pokalsieger nun Benjamin Sesko. Und greift dabei tief in die Tasche. Millionen wandern von einem Bullen-Club zum anderen Bullen-Club, der von Dietrich Mateschitz unterstützt wird.

Der Angreifer von Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg, Benjamin Sesko, war in den vergangenen Wochen mit vielen Clubs, vor allem aus der englischen Premier League, bezüglich eines Transfers in Verbindung gebracht worden. Am Montag wurde nun klar, wohin es den 19-jährigen Slowenen zieht. Der deutsche Cupsieger RB Leipzig wird den Torjäger sofort verpflichten und ihn noch bis Ende der Saison 2022/23 an die Salzburger verliehen. Ab der Saison 2023/24 wird Sesko dann bei den Bullen aus Leipzig unter Vertrag stehen. ...