Hinteregger muss nach Bluterguss im Muskel kürzertreten

Verteidiger Martin Hinteregger hat sich am Montag bei Österreichs Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-EM in Bukarest gegen die Ukraine (1:0) leicht im Adduktorenbereich verletzt. Der 29-Jährige habe einen Bluterguss im Oberschenkelmuskel erlitten, gab der ÖFB am Dienstagabend nach einer MR-Untersuchung bekannt. Hintereggers Einsatz am Samstag in London gegen Italien sollte demnach nicht in Gefahr sein. Entwarnung gab es auch bei Torschütze Christoph Baumgartner.

SN/APA/POOL/MARKO DJURICA Hinteregger nahm eine kleine Blessur aus Bukarest mit